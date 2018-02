"Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS joi va fi in sedinta de guvern si se va aproba. (...) O sa facem plata pana la 28 februarie pentru primul sistem de rachete HIMARS (...) in valoare de aproape un miliard de dolari. (...) Joi, in sedinta de guvern, vom aproba si hotararea privind cele patru corvete multifunctionale", a declarat Fifor la Antena 3.El a aratat ca se doreste ca aceste corvete sa fie construite intr-un santier naval din Romania, iar cu off-setul provenit de la acestea sa se faca modernizarea celor doua fregate aflate in dotarea Marinei romane.Ministrul Mihai Fifor a mai precizat ca in iulie-august se va face plata pentru cel de-al doilea sistem de rachete Patriot.Pe de alta parte, el a sustinut ca salariile militarilor vor creste cu 3,64% ca urmare a aplicarii Legii salarizarii si ca nicio pensie militara nu va scadea."In Armata Romana salariile nu scad. In 2017 salariile militarilor au crescut in medie cu 15-20%. (...) In medie, cresterea este de 3,64% in Armata incepand cu aplicarea Legii salarizarii unitare. (...) In momentul de fata, ne-am dorit o stabilitate a pensiei militare si, iata, o avem. Nicio pensie nu scade", a spus Fifor.Citeste si:Cat costa achizitionarea rachetelor Patriot si cand se va face plataMinisterul Apararii va cumpara corvete, elicopere si inca 36 de avioane F16MApN continua inarmarea: Cumpara rachete HIMARS, corvete, elicoptere de atac si de transport ...citeste mai departe despre " Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS va fi aprobat joi de guvern " pe Ziare.com