Proprietarul CEFC, compania care se pregateste sa preia 51% din actiunile fostului Rompetrol Group, a fost arestat in China

Potrivit South China Morning Post, Ye Jianming, proprietarul companiei CEFC a fost arestat, pentru a fi interogat, la inceputul acestei luni, scrie The Observer.Arestarea acestuia vine dupa retinerea, in 21 noiembrie 2017, la New York, a lui Patrick Ho Chi Ping, acuzat ca a luat parte la o schema de mituire a unor oficiali din guvernul african.Cotidianul aminteste ca Ho, in varsta de 68 de ani, ar fi avut activitati de "diplomatie civila", de cand s-a retras din functiile publice de la Hong Kong. Acesta conducea un think thank numit China Energy Fund Committee.Printre cei pe care Hi i-ar fi mituit se afla Kutesa, pe atunci presedinte al ONU. Kutesa a negat ca ar fi primit mita.Retinerea lui Ye in China a fost ordonata direct de presedintele chinez Xi Jinping, potrivit South China Morning Post.Ye a fondat CEFC in 2002, iar compania a cheltuit cel putin 1.7 miliarde de dolari din 2015, cumparand afaceri in domeniul energetic in Romania, Rusia si Ciad.CEFC i-ar fi oferit o mita de doua milioane de dolari presedintelui Ciad, Idriss Deby, in schimbul unor drepturi de petrol.In decembrie 2016, CEFC a semnat cu compania kazaha KMG contractul de vanzare apachetului de 51% detinut de Grupul KMGI, actionar majoritar al Rompetrol Rafinare, unde statul roman are 44,69%.In 11 noiembrie 2017, prim-ministrul Romaniei de atunci, Mihai Tudose, a avut la Palatul Victoriei o intalnire cu o delegatie a KazMunaiGaz, proprietarii grupului Rompetrol si cea a companiei chineze CEFC, companie in proces de preluare a pachetului majoritar al KMG International.Despre CEFC, Financial Times scria recent ca este o "companie obscura", cu "legaturi" in Armata chineza, presedintele ei, YE Jianming, avand legaturi cu ofiteri de informatii militari pensionati."Ascensiunea firmei CEFC China Energy din Shanghai a avut loc odata cu asaltul economic al Chinei in Asia Centrala si in Europa de Est, pe fondul cooperarii cu Rusia, in probleme precum disputele asupra insulelor asiatice sau conflictul din Siria", scrie Bursa.ro, citand Financial Times.