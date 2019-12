Propunere pentru deblocarea Bucurestiului: cat mai multe sensuri unice pe strazile paralele

Vela a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca tot ce tine de fluxul de circulatie din Bucuresti este atributul Primariei Generale si nu al Ministerului de Interne."Tot ce inseamna flux de circulatie acum, intersectii, semafoare, indicatoare, toate acestea sunt atributul Primariei Generale a Municipiului Bucuresti, nu al Ministerului de Interne. Noi intervenim cu Politia Rutiera doar pentru a dirija circulatia.Pe langa toate primariile din Romania exista o institutie numita Comisia de sistematizare rutiera, o comisie cu care eu, la Caransebes, am lucrat 12 ani. Acolo se pot decide lucruri importante pentru Unitatea Teritorial Administrativa pe care o conduci ca primar general si ca si Consiliu General", a afirmat Vela.El a spus ca pentru evitarea aglomeratiilor in trafic propune realizarea de sensuri unice."Punctul meu de vedere, daca vreti va spun si il voi spune si consilierilor locali si doamnei primar general, este realizarea unor fluxuri de circulatie pe strazi sau bulevarde care sa cuprinda doar un singur sens de mers, nu doua, pentru a nu se crea acele conflicte in intersectii care se aglomereaza si care pe strazi scurte, la randul lor, creeaza in lant alte aglomerari in circulatia rutiera, in special dimineata cand vine lumea spre serviciu sau spre scoli si dupa-amiaza", a explicat ministrul.El a mai spus ca se poate face un studiu in acest sens, cu zonele aglomerate, la care poate participa si Inspectoratul General de Aviatie."Pentru a elimina aceste puncte de conflict rutier, cred ca avem atata intelepciune sa ne uitam pe o harta, sa facem o analiza cu drone, cu ce doriti, Inspectoratul General de Aviatie al ministerului este la dispozitie pentru a face un studiu, o cercetare din aer, cu zonele aglomerate si atunci punctul meu de vedere propus catre aceasta comisie, catre consilierii generali, catre doamna primar este ca in comisia domniilor lor si mandatul catre Politia Rutiera care este si ea membra in acea comisie, dar minoritara", a explicat Vela.El considera ca in zonele unde sunt strazi paralele pot fi realizate sensuri unice."O parere strict tehnica va fi acesta: sa gasim varianta de sens unic pentru a grabi circulatia din oras pentru ca avem strazi paralele destul de aproape in care pe o parte te duci, pe una te intorci, nu trebuie pe o distanta de ...citeste mai departe despre " Propunere pentru deblocarea Bucurestiului: cat mai multe sensuri unice pe strazile paralele " pe Ziare.com