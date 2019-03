Aproximativ o suta de angajati ai Nestle de la Timisoara au iesit la poarta fabricii purtand pancarte pe care au scris mesaje precum "Egalitate" sau "Respect" si au strigat lozinci precum "Rusine sa va fie".Oamenii spun ca nu sunt multumiti de salariile compensatorii promise de angajatori, dupa oprirea productiei de la Timisoara.Angajatii cu vechime mare au reusit sa obtina 13 salarii compensatorii, in timp ce, de exemplu, un angajat cu o vechime de un an va primi trei salarii compensatorii."Prin atitudinea lor, oficialii Nestle au demonstrat ca romanii sunt muncitori de mana a doua, in conditiile in care dupa inchiderea unor unitati similare din Occident, pachetul compensatoriu a reprezentat 50 de salarii compensatorii, indiferent de vechime. Pentru persoanele cu varsta de peste 55 de ani s-a mai adaugat o pensie viagera reprezentand 80% din salariul brut. De ce muncitorii romani sa fie discriminati, iar oferta primita sa reprezinte maximum 13 salarii pentru angajatii cu peste 20 de ani vechime in fabrica? Este o bataie de joc la adresa muncitorului roman, un santaj practicat de o multinationala care ne trateaza ca pe sclavi, in comparatie cu angajatii ei din Occident. Motivatia pentru oferta facuta de conducerea Nestle cum ca suntem in Romania si nu se pot acorda salarii compensatorii ca in Occident, este o bataie de joc", se arata intr-un comunicat al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara.Nestle, cea mai mare companie de produse alimentare si bauturi din lume, isi inchide singura fabrica din Romania, aflata la Timisoara.Fabrica va fi inchisa pana la finalul lunii mai, fiind vizati aproape 400 de angajati.Fabrica de la Timisoara produce anual peste 10.000 de tone de dulciuri si cafea, insa produsele vor fi fabricate in continuare in alte zone. ...citeste mai departe despre " Protest al angajatilor Nestle de la Timisoara, nemultumiti de salariile compensatorii pe care le vor primi dupa inchiderea fabricii " pe Ziare.com