Azi e protest al sindicalistilor STB: Oamenii cer recuperarea banilor care le-au fost "furati de conducere"

Oamenii cer plata indemnizatiilor de concediu, salarii corecte pentru munca prestata, grile de salarizare corespunzatoare tuturor categoriilor de personal, dar au si revendicari care tin de protectia muncii.Liderul de sindicat STB, Florin Ivan, a anuntat, sambata, ca in cursul zilei de luni este programat un protest la Autobaza Militari."Scopul protestului il constituie: recuperarea banilor furati de conducere pentru indemnizatia de concediu; recuperarea banilor furati de conducere pentru libere si consecutive; sustinerea Statului Personalului din Transportul Public Local; pentru munca egala = plata egala", a transmis Florin Ivan.Sindicalistii mai cer asigurari CASCO pentru parcul auto si evaluarea riscurilor pentru toti salariatii.In plus, sindicalisti solicita "eliminarea discriminarii salariale intre salariati; nivele de salarizare pentru toti salariatii"."Pana acum au primit doar pilele de partid sau de sindicat. Scopul principal este incadrarea in conditii deosebite sau speciale de munca si obtinerea grupei de munca. Grupa de munca inseamna pensionarea anticipata", a mai transmis liderul sindicalistilor din STB.Protestul este programat intre orele 11:00 si 15:00.Soferii de troleibuze si vatmanii acuza STB ca au fost abandonati pe trasee, in frig si fara mancare