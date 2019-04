Protest anuntat azi in Piata Victoriei, la aceeasi ora cu sedinta de guvern

Manifestatia, intitulata "Pericol iminent de OUG coduri penale! Iesim in strada!", va avea loc incepand cu 16:00, aceeasi ora la care Executivul se intruneste in sedinta.Mobilizarea la protest chiar azi s-a facut pe Facebook . Pana la aceasta ora, doar 200 de persoane au anuntat ca participa la protest, iar alte 1.200 s-au aratat interesate de eveniment."La ora 16:00, vom fi in fata Guvernului pentru a transmite un semnal clar prim-ministrului Romaniei ca o eventuala adoptare a unei ordonante nu va ramane nesanctionata si ca vom protesta pana la caderea Guvernului. Vino si tu, e in pericol Romania si parcursul ei democratic european!Toate informatiile publice si pe surse indica in mod credibil ca Guvernul Dancila pregateste adoptarea astazi, in sedinta de guvern de la ora 16:00, a unei ordonante de urgenta de modificare a codurilor penale in sensul unei amnistii mascate, inclusiv prin reducerea termenelor de prescriptie sau extinderea termenului pentru recursul in anulare.Modificarile pregatite servesc politicienilor inculpati, trimisi in judecata sau condamnati pentru a scapa de raspundere penala", scriu roganizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.Acestia atrag atentia ca "o astfel de modificare este fatala pentru statul de drept in Romania si va duce, cel mai probabil, la activarea articolului 7 din tratatul UE, transformand Romania in paria Europei"."Consecintele pentru romani si Romania sunt incalculabile pe termen lung: distrugerea statului de drept, periclitarea bunastarii romanilor, slabirea pozitiei Romaniei in UE si NATO, indepartarea de valorile democratice europene si virarea catre spatiul estic al autocratiei, saraciei si abuzului de putere.Ne vedem in Piata Victoriei!", se mai arata in postare.Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa la Bruxelles, ca are informatii ca Guvernul Dancila are de gand sa dea "foarte foarte curand" ordonantele pe Justitie si a avertizat Bucurestiul ca, daca se va intampla asa ceva, CE va actiona imediat impotriva Romaniei.Iata aici detalii - Timmermans avertizeaza Guvernul Dancila sa nu dea azi ordonantele pe Justitie: Comisia va actiona imediat. Nu e timp de pierdut!In replica, Tudorel Toader a spus ca declaratiile ...citeste mai departe despre " Protest anuntat azi in Piata Victoriei, la aceeasi ora cu sedinta de guvern " pe Ziare.com