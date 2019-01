Protest anuntat in Piata Victoriei dupa anuntul lui Toader: Nu vrem ordonanta pentru corupti!

Protestul este intitulat "Nu vrem ordonanta pentru corupti" si este programat sa inceapa la ora 18:00, fiind organizat de comunitatea insist, deci REZIST; rezist, deci EXIST."Tudorel a anuntat la televiziunea inculpatului fugar Ghita ca a pregatit ordonanta de Urgenta care anuleaza 370 de condamnari, printre care si condamnarea lui Dragnea. E inacceptabil. Protestam", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.Pana acum, peste 1.600 de persoane s-au aratat interesate de eveniment, iar cateva sute au anuntat ca participa sigur.Amintim ca Toader a anuntat, duminica seara, ca are deja pregatita ordonanta de urgenta prin care sa se extinda termenul contestatiei in anulare la toate cazurile de condamnari de la ICCJ din ultimii 4 ani.Citeste si:Toader da detalii despre intalnirea cu Dancila si OUG pentru condamnatii de completurile de 5 de la ICCJOrban, despre OUG anuntata de Toader: E clar ca PSD-ALDE guverneaza pentru infractorii condamnatiStelian Ion (USR) explica de ce OUG anuntata de Toader e neconstitutionala: Cata ticalosie din partea ministrului Justitiei!