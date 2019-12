Participantii la mars s-au adunat, marti, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, avand pancarte cu mesaje precum "Case decente", "Case pentru oameni, nu pentru profit", "Cluj fara rasism", "Oras universitar, iti lasa un gust amar", "Vrem sa fim mutati in oras", "Solidaritate intre evacuati si chiriasi", "Opriti evacuarile fortate", "Da Doamne sa dispara piata imobiliara" sau "Orasul este al tuturor, locuirea este un drept, nu un privilegiu".Ei au avut si scandari la adresa primarului Emil Boc : "Boc, pune casele la loc" sau "Locuinte sociale, nu afaceri imobiliare"."17 decembrie este Ziua Impotriva Evacuarilor, astfel ca a venit timpul ca, impreuna, evacuati si chiriasi, sa ne cerem drepturile in Cluj-Napoca, orasul chiriilor nebune. Trebuie sa ne aratam solidari impotriva chiriilor prea mari. De asemenea, comemoram si 9 ani de la mutarea fortata a 350 persoane de etnie rroma de pe strada Coastei in proximitatea rampelor de deseuri ale municipiului Cluj-Napoca", a spus unul dintre organizatori.Potrivit acestuia, o solutie la chiriile mari din Cluj-Napoca ar fi inghetarea acestora printr-o decizie a Consiliului Local, dupa modelul practicat in Berlin si Barcelona, sau supraimpozitarea proprietarilor si a dezvoltatorilor imobiliari care inchiriaza mai multe apartamente.Marsul pentru Drepturile Chiriasilor si Impotriva Evacuarilor s-a desfasurat pe traseul Bulevardul Eroilor-Piata Avram Iancu-Bulevardul 21 Decembrie- Prefectura Cluj-Piata Unirii-strada Memorandumului-strada Motilor.In fata Primariei Cluj-Napoca a avut loc lansarea "Caramida. Ziarul dreptatii locative", iar cei prezenti au interpretat "Colinda solidaritatii". ...citeste mai departe despre " Protest fata de "chiriile nebune" din Cluj-Napoca. S-a scandat "Da Doamne sa dispara piata imobiliara" " pe Ziare.com