Protest fata de revolutia fiscala, duminica, in Piata Victoriei: Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!

De altfel, evenimentul de pe Facebook se intituleaza "Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!"Protestul este anuntat pentru intervalul orar 18:00 - 23:00."Milioane de romani vor avea salariile mai mici ca in 2017 in urma "revolutiei fiscale"!Indemnam oamenii sa se alature acestui protest. Cerem sindicatelor sa se alature protestului, sa scoata oamenii in strada dimineata si dupa amiaza in timpul saptamanii si sa declanseze GREVA GENERALA!Au inceput sa apara efectele grave ale revolutiei fiscale, combinata cu noua lege a salarizarii si ordinul de ministru privind sporurile pentru fiecare categorie in parte. Salariile au inceput sa scada dupa ce contributiile sociale au trecut din sarcina angajatorului in cea a angajatului.Fluturasii cu salariile micsorate pe luna ianuarie au inceput sa fie primite de angajatii de la buget sau din mediul privat. Alti angajati urmeaza sa primeasca fluturasii cu salarii mai mici in urmatoarele zile. Maririle salariale care au fost anuntate pentru 2018 se dovedesc doar praf in ochii angajatorilor.Cei afectati care lucreaza la stat lucreaza in domeniul invatamantului, sanatatii, administratiei publice si lista continua. Angajatii care lucreaza in domeniul privat vor fi cei mai mult afectati deoarece multi angajatori nu au crescut salariile angajatilor.In pofida faptului ca salariile scad pentru angajatii de la buget si din mediul privat, venitul lunar al parlamentarilor creste.Daca noi nu reactionam si nu iesim masiv in strada, conducerea PSD+ALDE va spune ca romanii sunt multumiti cu scaderea veniturilor. Speram ca aceste scaderi de venituri sa le simta romanii in buzunare si sa se trezeasca din indiferenta.Vom iesi in strada la protest si pentru multe alte probleme, iar dintre acestea cele mai importante sunt respingerea celor trei legi ale Justitiei, respingerea modificarilor aduse la Codurile Penale si incompetenta Guvernului slugarnic lui Dragnea", se arata pe pagina evenimentului."In acest eveniment din 11 februarie din Piata Victoriei numit "Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!" am creat un sondaj in care s-au adaugat mai multe optiuni pentru a afla in fata caror institutii ale statului sau sedii de partid vrem sa protestam in Bucuresti in timpul zilelor lucratoare pentru 20 min - 2 ore