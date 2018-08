"In aceasta dimineata, la solicitarea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Biroul Pirotehnic, ne ofera sprijin pentru efectuarea unui control pirotehnic preventiv. Verificarea vizeaza autoturismele parcate in zona Piata Victoriei si are drept scop asigurarea protectiei cetatenilor ce se vor afla in aceasta zona, precum si a celor care o vor tranzita", a transmis Politia Capitalei.Primii participantii la mitingul diasporei au sosit in Capitala si s-au instalat deja in Piata Victoriei in noaptea de joi spre vineri.Zeci de mii de romani din tara si din strainatate s-au mobilizat pentru a participa la mitingul de vineri din Piata Victoriei din Capitala. Ei cer demisia Executivului, nemultumiti de modul de guvernare al social-democratilor si de decizile luate de acestia privind Legile Justitiei si Codurile Penale, de demiterea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, de gafele premierului Viorica Dancila si de faptul ca liderul PSD Liviu Dragnea se afla la conducerea Camerei Deputatilor, in pofida faptului ca a fost condamnat la inchisoare.Citeste si:Vreti sa veniti la marele protest din Piata Victoriei? Iata de unde si cand se pleaca spre Bucuresti din marile oraseMiscarea sociala a diasporei romanesti: cat si ce putem cere romanilor din afara, care vin sa protesteze acasa? - InterviuZiua marelui protest: Romanii care nu ajung in Piata Victoriei anunta manifestatii in zeci de orase din tara si EuropaMesajul Jandarmeriei inainte de protestul diasporei: Nu vom accepta niciun fel de actiuni violente ...citeste mai departe despre " Protest in fata Guvernului: Pirotehnistii vor verifica masinile parcate in zona Piata Victoriei " pe Ziare.com