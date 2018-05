Protest in Piata Victoriei, dupa decizia CCR in cazul Kovesi: NU cedam! Aparam Democratia!

Protestul - intitulat sugestiv "NU cedam! Aparam Democratia!" - este programata la ora 16:00."Iesim in strada! Sa nu vii singur. Share, live, sunat prieteni!CCR a admis sesizarea lui Tudorel Toader legata de sefa DNA. Kovesi poate fi revocataCurtea Constitutionala a Romaniei a constatat, miercuri, ca exista conflict intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi", scriu organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.Protestul este organizat de comunitatile Coruptia Ucide, Rezistenta si Insistam.Judecatorii Curtii Constitutionale au admis, miercuri, sesizarea Guvernului, dupa ce Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA.Curtea Constitutionala a decis ca exista un conflict institutional intre Executiv si Presedintie.Seful CCR sustine ca Laura Codruta Kovesi ar fi trebuit revocata de presedintele Klaus Iohannis."S-a admis cererea Guvernului. Vom publica minuta sedintei si acolo va fi indicata calea de rezolvare a conflictului", a spus presedintele Curtii, Valer Dorneanu.