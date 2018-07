"Au votat Codul Penal la Senat. Au votat ca Dragnea si ceilalti penali sa fie salvati! Urmeaza votul din Camera Deputatilor. Daca si tu crezi ca Romania merita mai mult decat sa fie tara in care hotii fura nestingheriti, daca si tu vrei o tara in care fiecare da socoteala pentru ce face, hai sa ii oprim!Ne-au furat tot! II lasam sa ne fure si viata?!Coruptia Ucide! #wakeup", este mesajul Coruptia ucide postat pe pagina de Facebook a evenimentului de protest.Proiectul de modificare a Codului Penal, adoptat luni in Comisia Iordache, a fost dezbatut si votat astazi in plenul Senatului, prima camera sesizata, urmand sa ajunga la vot in Camera Deputatilor, decizionala.Vezi cum a votat fiecare senator la modificarea Codului Penal.Opozitia s-a luptat din rasputeri in comisia speciala pentru a impiedica modificarea de substanta a politicii penale a statului roman, insa masinaria de vot a PSD-ALDE-UDMR a mers ca unsa. Opozitia sustine ca noua forma a Codului Penal e mai rea decat OUG 13 si reprezinta o "amnistie mascata", incurajand infractionalitatea.B.B. ...citeste mai departe despre " Protest in Piata Victoriei dupa votul din Senat: Oprim Codul Penalilor! Stop, Penalilor! " pe Ziare.com