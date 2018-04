Protest la Spitalul Fundeni si ultimatum pentru Guvern: Pe 2 mai facem greva. Vom pleca si mai multi in strainatate!

Oamenii tin in maini foi pe care scrie "protest spontan", "vom pleca si mai multi in strainatate" sau "rasplatiti excelenta" si spun ca vor protesta cat e nevoie pentru ca guvernantii sa ii ia in seama si sa gaseasca solutii.Angajatii de la Fundeni nu si-au primit inca toti banii pe sporuri, iar surse pentru Ziare.com au declarat ca managerul institutiei a primit promisiuni de la Ministerul Sanatatii ca situatia va fi rezolvata cat de curand.Foto: Ziare.comOamenii spun ca vor continua protestele in aceasta saptamana si ca, daca pana vineri, cand e ultima zi lucratoare din luna inainte de minivacanta de 1 mai, nu se rezolva situatia, pe 2 mai vor face greva de avertisment, sustinuti de managerul spitalului.Foto: Ziare.comGreva generala bate la usa, Guvernul nu e impresionatAzi se implineste aproape o saptamana de cand sindicatele au anuntat ca declanseaza greva generala in Sanatate si din partea Guvernului inca nu a fost emisa nicio reactie oficiala.Singura masura luata a fost infiintarea unui grup de lucru unde sa fie centralizate si analizate problemele aparute dupa aplicarea Legii Salarizarii, la luni bune de cand sunt avertizati de efecte si saptamani intregi in care scaderile de venituri au devenit realitate pentru 10% dintre angajati.Unele spitale nici pana acum nu au platit sporurile pe luna martie si zeci de proteste au avut loc in fata principalelor ministere responsabile, dar si in curtile spitalelor din toata tara.La o intalnire cu 350 de manageri de spitale ce a avut loc luni la Guvern, Olguta Vasilescu a fost citata spunand ca nu e impresionata de anuntul grevei generale din sanatate. Sindicatele i-au raspuns ca nu fac greva pentru a impresiona pe cineva. Joi, incepand cu ora 11:00, in Piata Victoriei este programat un miting la care si-au anuntat participarea aproximativ 10.000 de oameni.Sanitas a anuntat si ca pe 7 mai va avea loc o greva de avertisment cu doua ore de intrerupere a activitatii, iar pe 11 mai va fi declansata greva generala in sistemul sanitar daca nu sunt gasite solutii. Pana acum de la Guvern nu a venit nicio rezolvare. Prima intalnire a grupului de lucru a avut loc marti, in ...citeste mai departe despre " Protest la Spitalul Fundeni si ultimatum pentru Guvern: Pe 2 mai facem greva. Vom pleca si mai multi in strainatate! " pe Ziare.com