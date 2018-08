Presedintele Sindicatului Solidaritatea Hunedoara, Cristian Istoc, a declarat ca 70 din cei 740 de angajati de la Termocentrala Mintia, care au iesit din schimbul trei, protesteaza luni in curtea unitatii, deoarece sunt nemultumiti de faptul ca le-au fost retinute contributiile sociale la nivelul Complexului Energetic Hunedoara si acestea nu ar fi fost virate catre institutiile statului.Activitatea nu este inca afectata, insa oamenii avertizeaza ca vor bloca drumul care duce catre termocentrala."Este vorba despre neplata contributiilor pe primele sase luni ale anului si intentia Ministerului Energiei de a lasa doar un singur grup la Mintia si acela pe gaz, grupul trei, fara celelalte cinci grupuri.Deja AGA a aprobat separarea activitatii si se incearca extragerea doar a unui grup din termocentrala, intr-o noua societate, lucru care duce la pierderea puterii instalate in zona de vest a tarii, de la 1260 de megawati, la 200. Protesteaza cei din schimbul de noapte, din liber, dar au anuntat ca li se vor alatura si cei prezenti la serviciu.Solicitarea este sa vina vicepremierul Viorel Stefan, pentru ca in martie tot dumnealui a venit la noi si promisiunile ca se vor plati contributiile sociale pentru ianuarie, februarie sunt facute de domnia sa. De retinut le-au retinut, dar nu le-au virat pe toate. Oamenii vor sa blocheze soseaua", a spus presedintele Sindicatului Solidaritatea Hunedoara.Termocentrala Mintia este sucursala a Complexului Energetic Hunedoara, care are in prezent peste 4.000 de salariati. ...citeste mai departe despre " Protest la Termocentrala Mintia: Angajatii ameninta ca blocheaza un drum, dupa ce Complexul Energetic nu le-a platit contributiile " pe Ziare.com