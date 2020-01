Astfel, energeticienii de la Termocentrala Mintia, judetul Hunedoara, nu au intrat luni in posturi, intrerupand lucrul. Angajatii poarta discutii cu conducerea Complexului Energetic Hunedoara pentru rezolvarea situatiei legate de salariile neachitate.Reprezentantii CEH au dat asigurari, sambata, ca toti angajatii care nu si-au primit la timp avansurile salariale le vor incasa miercuri, 8 ianuarie. Anuntul a fost facut, sambata, la sediul Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, unde a avut loc o intalnire intre reprezentanti ai conducerii CEH, ai principalelor sindicate ale minerilor, ai energeticienilor si ai conducerii Primariei Municipiului Deva, pentru a fi analizate cauzele si a se stabili solutiile prin care sa fie rezolvata problema intarzierii platilor salariale catre o parte a angajatilor."In urma situatiei prezentate a reiesit ca drepturile salariale prevazute a fi fost acordate angajatilor CEH in 30 decembrie au fost platite partial din cauza sumelor insuficiente existente in contul companiei. Conducerea CEH a luat decizia de a fi platite doar salariile angajatilor din subteranul Vaii Jiului", se arata intr-un comunicat de presa, de sambata al Prefecturii Hunedoara.Astfel, nu au primit aceste drepturi banesti energeticienii de la Mintia si Paroseni, precum si personalul administrativ din cadrul CEH ...citeste mai departe despre " Protest la Termocentrala Mintia dupa ce angajatii nu si-au primit salariile " pe Ziare.com