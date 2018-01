"De la clasic la contemporan, de la Liiceanu si Plesu pana la Huxley si Orwell, de la articole si recenzii de teatru pana la legi ale Justitei, suntem ceea ce citim. De peste o luna, lectura vigilenta a legilor care sunt acum in mana alesilor ne-a ajutat sa ii vedem cu ochi critici si sa ne dorim sa largim in fiecare zi cercul nostru de lecturi", spun organizatorii.Acestia au indemnat manifestantii sa aduca carti care sa ilustreze mesajul pe care il au pentru Parlament. Peste drum de sediul PSD SIbiu s-a citit din volume ca "Si eu am trait in comunism" de Ioana Parvulescu, dar si din volume semnate de Lucian Boia, "De ce este Romania altfel?", si Emil Cioran.Unii dintre protestatari au afisat biletele de tren pe care le-au cumparat pentru a merge la protestul de la Bucuresti, din 20 ianuarie, alaturi de mesajul: "Bilet catre normalitate. 20 ianuarie, Bucuresti. No, hai. Va vedem".De altfel, mai multi manifestanti au anuntat deja ca vor participa la protestul de la Bucuresti."No, hai! In 20 ianuarie, toate drumurile duc la Bucuresti! O parte din comunitatea Va vedem din Sibiu urca in tren si se alatura protestului masiv din Bucuresti. Acum e momentul sa actionam, cand legile Justitiei ajung la Curtea Constitutionala si la Presedinte, si cand se incheie vacanta parlamentara. Vor veni oameni din toata Romania, asadar va incurajam sa veniti cat mai multi", este mesajul transmis de comunitatea "Va vedem din Sibiu".De asemenea, protestatarii au afisat un banner cu mesajul "Respingeti Legile Justitiei"....citeste mai departe despre " Protest prin lectura in fata PSD Sibiu, fata de Legile Justitiei: Suntem ceea ce citim " pe Ziare.com