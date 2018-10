Doru Oprea a transmis pe Facebook un mesaj prin care anunta ca se va muta in Franta."Decizia mea de a ma stabili in Paris a venit cumva natural. Nu mai intru in detalii privind plata taxelor si ce primim in schimbul lor, de lipsa de infrastructura, de calitatea vietii si de restul lucrurilor, pentru ca ne-am plictisi si oricum le stim cu totii foarte bine. Nu am reusit sa imi indeplinesc visul sa fac turism adevarat aici, voi face asta insa in Franta, pentru ca acolo potentialul e imens", a scris Oprea.El a precizat ca firma sa de turism va ramane activa in Romania, asa ca va continua sa plateasca taxe statului roman."Dar ca sa le raspund pe scurt tuturor celor care m-au intrebat de ce plec, as putea sintetiza astfel:- Tara pe care am dorit sa o salvez a decis sa ma impuste. La propriu", a incheiat Doru Oprea.Doru Oprea a participat la protestul din 10 august si a fost ranit la picior cu o grenada aruncata de jandarmi. Ulterior, el s-a infectat cu o bacterie la Spitalul Municipal din Bucuresti, unde a stat internat timp de o saptamana.Citeste si:Marturia unui protestatar dupa 9 zile in spital: Nu mi-am imaginat ca va trebui sa-mi pazesc viata si pielea, ca o sa ajung pe masa de operatie. Imi iau costum de enduro si stau ca Batman in Piata InterviuProtestatarul ranit de capacul unei grenade la protestul din 10 august, la Parchetul General: Dragnea felicita jandarmi, cum Iliescu felicita mineriiA.G. ...citeste mai departe despre " Protestatarul ranit de capacul unei grenade la protestul din 10 august pleaca din Romania: Tara pe care am dorit sa o salvez a decis sa ma impuste " pe Ziare.com