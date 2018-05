LIVE Tensiuni la protestul de la Guvern: Jandarmii au intervenit de multe ori si au pistoale-mitraliera Uzi (Foto&Video)

In plus, cele mai recente masuri si decizii luate de Guvernul Dancila si liderii PSD au dus la crize in mai toate domeniile, de la economie la politica externa. Asta i-a facut pe oameni sa iasa in numar mare si sa spuna "stop catastrofelor".In Capitala, peste 5.000 de romani au strigat "Hotilor, penalilor, tradatorilor, analfabetilor, nu scapati!". Protestul din Piata Victoriei a fost marcat insa de interventiile dese ale jandarmilor, care intai au incercat sa limiteze protestul, apoi au incercuit Piata si dupa ce s-a inserat au fost raportate si cazuri de oameni dusi la audieri.Mai mult, directorul IPP Adrian Moraru a postat pe Facebook o imagine ce arata ca jandarmii de la Guvern sunt inarmati cu pistoale-mitraliera Uzi.Alte cateva mii de romani au iesit in strada in orasele tarii sau de peste hotare, cu aceleasi mesaje care cer normalitate si moralitate: "Nu vrem sa fim condusi de hoti".Un mesaj de sustinere a venit pentru protestatari si de la presedintele Klaus Iohannis. Acesta le-a transmis ca "e importanta atitudinea civica pentru a-i readuce pe acesti guvernanti cu picioarele pe pamant".Ziare.com va transmite, in format LIVE TEXT protestele romanilor din aceasta seara:21:05 - Noi incidente intre jandarmi si protestatari. Se pare ca mai multi oameni au fost dusi la audieri. Mai mult, Adrian Moraru, directorul IPP, a postat o imagine in care se vede ca jandarmii sunt inarmati cu pistoale-mitraliera Uzi."Inca o dovada ca la conducerea MAI sunt niste cretini: au trimis jandarmi inarmati cu Uzi!", a scris Moraru pe Facebook si a atasat si o imagine.Foto: Facebook/Adrian Moraru21:00 - Toti oamenii din Piata Victoriei au aprins luminile telefoanelor si striga "Hotii", "Justitie nu coruptie" si huiduie.20:56 - Peste 5.000 de persoane sunt in fata Guvernului, alte cateva mii sunt, adunat, in alte orase ale tarii.20:44 - Multe mesaje din Piata ii sunt adresate lui Liviu Dragnea: "Dragnea, fii barbat, caci om de stat, niciodat. Esti doar un ratat. Cu indolenta si prostie ai socat o Romanie", se poate citi pe o alta pancarta.20:39 - "Anticoruptia e in DNA-ul meu", se poate citit un mesaj l ...citeste mai departe despre " LIVE Tensiuni la protestul de la Guvern: Jandarmii au intervenit de multe ori si au pistoale-mitraliera Uzi (Foto&Video) " pe Ziare.com