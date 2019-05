Mii de manifestanti au participat si marti la un "Mars pentru independenta justitiei" pe strazile Orasului Vechi din Praga, precum si in alte orase ale tarii, in timp ce la Castelul Praga se desfasura ceremonia de investire a noului ministru al justitiei. In discursul sau, presedintele Zeman a cerut accelerarea procedurilor judiciare, estimand ca ritmul lent al acestora este principala deficienta a sistemului judiciar al Cehiei.Opozitia si ONG-ul "Milioane de momente pentru democratie" afirma ca vor continua protestele impotriva noului ministru al justitiei. Principala lor preocupare este ca Marie Benesova ar putea influenta urmarirea penala impotriva premierului Andrej Babis, inculpat pentru o presupusa frauda cu fonduri europene.Premierul Andrej Babis (64 ani) este milionar si este casatorit cu Monika Babisova (44 de ani) - Foto: Hepta.ro"Inlocuirea ministrului Knezinek (care a demisionat pe 18 aprilie n.red) cu Marie Benesova, loiala lui Babis, ar putea conduce la preluarea sub control a sistemului judiciar, cu obiectivul de a influenta ancheta asupra fraudei" de care este banuit seful guvernului, afirma liderul partidului de opozitie TOP 09, Jiri Pospisil.Andrej Babis si Benjamin Netanyahu, in februarie 2019 - Foto: Hepta.roPartidul nationalist ANO al premierului Babis a castigat alegerile din octombrie 2017 si detine 78 din cele 200 de mandate ale camerei inferioare a parlamentului. El conduce un guvern minoritar intr-o coalitie cu formatiunea social-democrata CSSD, avand de asemenea sprijinul comunistilor.Evaluarea lui Tudorel Toader: 16.000 de detinuti au fost eliberati cu recursul compensatoriu. Ce probleme a lasat mostenire ...citeste mai departe despre " Proteste in Cehia, unde exista temeri ca ministrul Justitiei a fost numit special pentru a-l scapa de un dosar penal pe prim-ministru " pe Ziare.com