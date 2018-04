Proteste in spitale: Cerem spor sau stati voi in formol! Noi suntem scumpi? Nu stiti cat costa un incompetent!

In Cluj-Napoca, zeci de cadre medicale si medici solidari de la cinci spitale din oras au venit in fata Prefecturii Cluj pentru a-si cere drepturile."Daca nu ne dati, macar nu ne luati!" si "Cerem spor sau stati voi in formol!" sunt cateva dintre scandarile care rasuna la unison."Suntem toti profesionisti! Daca ei considera ca noi suntem scumpi ca si profesionisti inseamna ca nu stiu ce inseamna un incompetent", a spus un medic, intrebat de deputatul USR Emanuel Ungureanu despre numultumiri."Eu sunt anul 3, mai am un an si in ritmul acesta o sa plec din tara. Am venit sa-i sustinem pe asistentii cu care lucram, suntem o echipa, dar ne cerem si noi drepturile", a spus si o rezidenta la anatomo-patologie de la Spitalul Clinic Judetean din Cluj.Un alt protestatar spune ca la Medicina Legala salariile au fost reduse cu 45% si ca explicatia primita a fost ca nu sunt bani.Greva generala e ceruta de tot mai multi angajati din spitale. Dancila vrea solutii: Sa inchidem acest subiect!Protest si la Sibiu: Nu cerem cresteri, ci sa nu ne scada salariile!La Sibiu peste 50 de angajati ai Spitalului TBC au iesit in curtea unitatii medicale.Asistente, infirmiere si personal TESA spun ca si-au primit fluturasii, iar veniturile le scad si cu 1.200 de lei."Vrem sporurile inapoi, nu va bateti joc de noi", "Renuntati la plafonul de 30 la suta" sau "Vrem drepturile inapoi" sunt mesajele transmise de protestatari."Incepand cu luna martie, pentru 40% din personalul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu salariile vor fi mai mici cu sume intre 100 si 1.200 lei, din cauza ca valoarea sporurilor de pericol a fost diminuata in conformitate cu noile prevederi legale. (...) Este esential ca legiuitorii si guvernantii sa inteleaga ca angajatii nostri nu solicita in acest moment mariri de salarii, ci doar sa nu le scada veniturile fata de anul precedent, din cauza problemelor ce au aparut odata cu aplicarea legii unitare a salarizarii", a spus managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu, Cristian Vasile Roman.Nu ne umiliti!Joi dimineata la Institutul Inimii din Cluj peste 50 de asistente ...citeste mai departe despre " Proteste in spitale: Cerem spor sau stati voi in formol! Noi suntem scumpi? Nu stiti cat costa un incompetent! " pe Ziare.com