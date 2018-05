Manifestantii afiseaza pancarte cu mesaje impotriva CCR si a actualei puteri: "Curtea coruptilor din Romania"; "Afara penalii din politica si demnitati publice"; "Toti pentru Justitie"; "CCR - sluga PSD!".Unii dintre protestatari flutura steagul Romaniei.Manifestantii scandeaza: "Nu scapati!", "Justitie nu coruptie".Aceasta este a doua zi de proteste in Capitala, in contextul deciziei de miercuri a CCR.Miercuri seara, mii de oameni au cerut in strada demisii si anticipate dupa decizia CCR in cazul Kovesi (Foto & Video) .Citeste si: Seful Jandarmeriei, in Piata Victoriei: Suntem singura tara unde se protesteaza asa. Manifestantii ii cer sa nu mai fie vanati (Video) ...citeste mai departe despre " Protestele continua in Piata Victoriei, dupa decizia controversata a CCR " pe Ziare.com