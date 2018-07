Protestatarii au steaguri tricolore, ale Uniunii Europene, precum si ale mai multor state europene care, spun ei, sustin lupta anticoruptie din Romania.Citeste si: 12 state occidentale trag un semnal de alarma referitor la Codurile PenaleEi scandeaza lozinci precum "Justitie, nu coruptie!", "Mars afara tradatori de tara", "Nu vrem sa fim condusi de hoti" si "PSD, ciuma rosie".La protest sunt prezenti, de asemenea, voluntari care strang semnaturi in cadrul campaniei "Fara penali in functii publice".Jandarmii au incercuit cu garduri rondul din centrul Pietei Victoriei, insa circulatia se desfasoara normal.Proteste similare au loc si la Iasi, Cluj-Napoca si Sibiu, duminica seara.Citeste si: Bucurestenii ies din nou la proteste in Piata Victoriei: "Dragnea a furat de la copiii saraci!"...citeste mai departe despre " Protestele continua in Piata Victoriei: Nu vrem sa fim condusi de hoti! " pe Ziare.com