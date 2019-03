Cele mai noi informatii despre protestele magistratilor, care se extind in forme inedite si ajung la Bruxelles: Toti pentru Justitie!

Protestele magistratilor au inceput odata cu adoptarea controversatei Ordonante de Urgenta 7/2019. Din 19 februarie s-a iesit in strada pentru a se reaminti ca Politicul nu are dreptul sa ii intimideze sau sa incerce sa ii supuna pe magistrati si ca acolo unde Justitie nu e, nimic nu e.Magistratii vor continua sa iasa in strada si in zilele urmatoare. Luni seara, de exemplu, de la ora 18, judecatori si procurori din toata tara vor fi prezenti, din nou, pe treptele Palatului de Justitie din Bucuresti.Citeste si: Magistratii anunta un nou protest, luni, pe treptele Palatului de Justitie si cer abrogarea integrala a OUG 7.Comunitatea academica din Iasi face apel la implicare civica pentru apararea statului de drept."Constienti de faptul ca atacul asupra justitiei reprezinta inceputul alunecarii Romaniei catre un sistem oligarhic, iliberal, in care intreaga putere va apartine unui grup restrans de persoane, dupa modele deja consacrate in tari din estul Europei, America Latina, Africa si Asia, subsemnatii fac un apel public catre cetatenii Romaniei de a se implica, prin mijloacele legale si democratice garantate de Constitutie, in apararea statului de drept, a democratiei si a valorilor europene", se arata intr-o petitie online lansata de istoricul Flavius Solomon.Duminica, mai multi actori ai Teatrului National Timisoara si reprezentanti ai altor institutii de arta au iesit in fata cladirii Operei."Am iesit din solidaritate cu magistratii si cu colegii nostri de la Bucuresti. Grija la alegeri, grija ce votati, oameni buni, pentru ca ajungem sa ne pierdem timpul demonstrand in loc sa facem altceva", a spus actorul Claudiu Dogaru.Si actori de la Teatrul National Bucuresti au iesit pe treptele din fata cladirii, pentru a doua duminica consecutiv. "Ni s-a spus ca nu e treaba noastra, ca nu ne pricepem. Treaba noastra este sa aparam tara in care traim si avem incredere in magistrati. Daca magistratii nostri spun ca aceasta OUG 7 nu e una care sa ofere independenta justitiei, atunci ei stiu ce zic", a declarat Marius Manole.La Iasi, circa 20 de persoane au i ...citeste mai departe despre " Cele mai noi informatii despre protestele magistratilor, care se extind in forme inedite si ajung la Bruxelles: Toti pentru Justitie! " pe Ziare.com