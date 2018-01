Unul dintre organizatorii evenimentului cu titlul "Romania in strada: Vrem justitie, nu coruptie" este europarlamentarul Monica Macovei.Demersul a fost salutat si de seniorul Mihai Sora, unul dintre cei mai indragiti si respectati protestatari #rezist. Filosoful a subliniat ca are mare incredere in "spiritul civic" al tinerilor care ies in strada si e convins ca el "ne poate salva de impostura, de hotie, de asaltul, dezmatul si vacarmul neghiobiei", exprimandu-si speranta ca tinerii vor gasi la Bruxelles "fiinte responsabile" care sa ii asculte si sa ii inteleaga."Toti cei care ati venit la aceasta expozitie sunteti oameni liberi", a subliniat in discursul sau Monica Macovei."Aceasta este generatia care va schimba Romania si care va lumina Romania si o va duce pe drumul drept inainte. Repet, un drum luminat. Si o generatie compusa nu numai din tineri, e compusa din bunici, din parinti cu copii si din tineri. E o generatie care a inteles ca nu se mai poate asa, cu lichele, cu hoti si ca trebuie sa mergem inainte in lumina. Si de-asta au aprins luminile. Si vedeti lumini de jur imprejurul nostru, pentru ca tot ce vedeti sunt poze reale de la aceste demonstratii."Citeste mai departe despre " Protestele romanilor, prezentate Parlamentului European: Vrem justitie, nu coruptie! Vrem sa traim in lumina! (Galerie foto & Video) " pe Ziare.com