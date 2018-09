Protestul transportatorilor blocheaza Bucurestiul doua zile. Harta restrictiilor de trafic

Peste sapte sute de persoane sunt asteptate la actiune, pentru buna desfasurare a acesteia fiind institute restrictii de trafic in Capitala.Actiunea de protest se va desfasura intre orele 9:00 si 15:00 la Ministerul Transporturilor.Se va restrictiona traficul rutier pe banda I pe Str. Berzei si Str. Buzesti, ambele sensuri, segmentul cuprins intre Bd. Nicolae Titulescu si Str. Stirbei Voda, respectiv banda I pe Str. Garii de Nord, sensul dinspre Str. Berzei catre str. Piata Garii de Nord."Nu se va obtura traficul Societatii de Transport Bucuresti. Nu se va obstructiona accesul in institutia pichetata. Brigada Rutiera solicita conducatorilor de autovehicule sa circule cu prudenta, sa evite deplasarea in zona in aceasta perioada, sa respecte semnalele agentilor de politie rutiera si sa utilizeze rutele alternative", au transmis reprezentantii Brigazii Rutiere.Foto: Brigada Rutiera BucurestiRute alternative: Calea Plevnei - Pasaj Basarab - Cal. Grivitei; - Cal. Grivitei - Bd. Gheorghe Duca - Bd. Alexandru Ioan Cuza - Str. Dr. Felix - Sos. Nicolae Titulescu - Piata Victoriei.Nemultumirile transportatorilor sunt legate de intentia de modificare a Ordinului 980/2011."Consideram inoportuna orice modificare a Ordinului 980/2011 in acest moment si solicitam urgent scoaterea de pe ordinea de zi a oricarei discutii privind modificarea OMT 980/2011, deoarece ar duce la o destabilizare a intregului domeniu de activitate, afectand transportul de persoane atat interjudetean, cat si judetean.O astfel de modificare ar crea un prejudiciu grav populatiei care beneficiaza, in acest moment, de un transport organizat, sigur si prestabilit", au transmis organizatorii protestului.Transportatorii considera ca domeniul transporturilor trece printr-o situatie de criza."Consideram ca domeniul transporturilor trece printr-o situatie de criza in acest moment, avand in vedere pretul combustibilului, care a crescut cu peste 18% fata de aceeasi perioada a anului trecut, lipsa fortei de munca, cresterile salariale impuse, lipsa infrastructurii, deprecierea monedei nationale si cresterea inflatiei pentru serviciile de transport cu aproape 2,6%", mai spun transportatorii....citeste mai departe despre " Protestul transportatorilor blocheaza Bucurestiul doua zile. Harta restrictiilor de trafic " pe Ziare.com