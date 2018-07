Provocare energetica pentru Romania: Ce ne cere UE sa facem in doi ani, in timp ce noi falsificam certificatele energetice ale cladirilor

Directiva (UE) 2018/844 - pe care Romania e obligata sa o transpuna in urmatoarele 20 de luni - nu e primul act normativ european care stabileste norme privind eficienta energetica a cladirilor. Europenii si-au creat deja de ani buni un cadru legislativ care a permis cresterea eficientei energetice si, in consecinta, a gradului de confort si siguranta din locuinte si spatii de lucru.Spre exemplu, Italia a inceput sa masoare serios eficienta energetica a cladirilor inca din 2005, Spania din 2007, iar Luxemburg si Franta, din 2010. In urma respectivelor evaluari, statele au luat si masuri care se le permita sa evolueze. Iar pe masura ce rezultatele au inceput sa se vada, proiectele de eficienta energetica au devenit din ce in ce mai ambitioase.Asa s-a ajuns la adoptarea noii directive, care stabileste ca, in urmatorii 30 de ani, orasele noastre vor functiona ca unele din filme science fiction. Spre exemplu, actul normativ prevede, printre altele, ca nu mai e suficient sa imbraci o cladire in polistiren ca sa ii cresti gradul de eficiente energetica. In schimb, pentru rezultate intr-adevar remarcabile, ar trebui sa ii montezi sisteme inteligente care sa controleze incalzirea, racirea, ventilatia si iluminatul. In plus, combustibilii poluanti n-ar mai trebui folositi decat in cazuri exceptionale, astfel incat pana in 2050, emisiile de gaze cu efect de sera din locuinte sa fie reduse la minim. Iar acolo unde se poate, materialele care iau foc usor ar trebui inlocuite cu altele care nu ard, pentru siguranta oamenilor.Si nu in ultimul rand, Directiva (UE) 2018/844 prevede ca in fiecare parcare in care incap cel putin 10 masini ar trebui sa existe macar o poarta pentru incarcarea vehiculelor electrice. La urma urmei, cine vrea sa economiseasca energie ar trebui sa o poata face peste tot: acasa, la birou, dar si in trafic.Din pacate, sans ...citeste mai departe despre " Provocare energetica pentru Romania: Ce ne cere UE sa facem in doi ani, in timp ce noi falsificam certificatele energetice ale cladirilor " pe Ziare.com