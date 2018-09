PSD cere procurorilor sa ancheteze daca protestul din 10 august a fost finantat din strainatate. DIICOT evalueaza

Potrivit unor surse oficiale citate de Ziare.com, procurorii DIICOT evalueaza daca vor deschide un dosar dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in urma cu 2 zile, ca protestul din 10 august a fost finantat din strainatate, catalogandu-l drept o tentativa de lovitura de stat.Politicianul era convins ca saptamana aceasta vor iesi la iveala dovezile."Au fost proteste finantate si din extern. Eu am auzit ca vor iesi saptamana viitoare. Eu nu m-am folosit niciodata de zvonuri. E mai putin important de unde (am auzit - n.red.).Vor iesi informatii despre faptul ca s-au finantat aceste proteste, ca au fost organizati paramilitar, ca au provocat intotdeauna jandarmii, au incercat sa intre prin forta in Guvern. Asta a fost o lovitura de stat", a sustinut Dragnea duminica seara.A doua zi, "Lumea Justitiei" a publicat o asa-zisa ancheta nesemnata, preluata rapid de postul Antena3, care sustinea cele declarate de Dragnea.Intr-o inregistrare, un barbat cu fata ascunsa si vocea alterata sustinea ca a fost membru al comunitatii #Rezist si l-a acuzat pe unul dintre liderii protestatarilor ca a vrut sa provoace intentionat ciocniri cu jandarmii.Intr-o alta inregistrare, acesta arata ca un alt lider al protestelor ar fi primit sume de bani din strainanate. Barbatul nu prezinta nicio proba in favoarea acuzatiilor sale. In articol sunt prezentate si mai multe inregistrari, in care apar vocile unor protestatari, dar nu este clar cine si cand le-a realizat.Ce spune acum PSDPSD considera ca informatiile aparute in presa cu privire la mitingul din 10 august contin indicii temeinice cu privire la actiuni subversive menite sa vulnerabilizeze siguranta nationala si autoritatea statului roman."Cetatenii Romaniei, mai ales participantii de buna credinta la aceste manifestatii, au dreptul sa stie intreg adevarul din spatele acestor miscari de strada, cine sunt autorii manipularilor si intoxicarilor publice, cine a platit si cu ce scop real s-a urmarit provocarea unei reactii emotionale impotriva institutiilor statului roman si a ordinii constitutionale", sustine partidul in comunicatul de presa remis marti Ziare.com.Organizatia politica arata ...citeste mai departe despre " PSD cere procurorilor sa ancheteze daca protestul din 10 august a fost finantat din strainatate. DIICOT evalueaza " pe Ziare.com