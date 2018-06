PSD, dupa avertismentul ambasadelor: Ar trebui sa va ingrijoreze statul paralel. Actul legislativ nu poate sa-l dicteze niste ambasadori

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, le-a transmis ambasadorilor statelor partenere ca ar trebui sa fie ingrijorati de statul paralel din Romania si de posibilitatea ca liderul PNL, Ludovic Orban, sa le faca plangere penala pentru inalta tradare."Ii rog pe distinsii parteneri din ambasade sa analizeze o situatie: daca in viitorul apropiat, in urma receptiilor sau intalnirilor pe care le organizeaza, nu exista riscul ca domnul Ludovic Orban sa faca vreo plangere penala pentru tradare de tara, iar DIICOT sa deschida o ancheta penala, doar pentru ca invitatii conspira si spioneaza impreuna cu gazdele din ambasada. Pentru ca stimati ambasadori, asta se petrece in Romania.Acum! Guvernul este anchetat de DIICOT pentru spionaj si inalta tradare de tara, motivul fiind intalnirile oficiale cu omologii lor din Israel. Deci, asta numesc eu Stat Paralel si putere oculta in Romania, si asta ar trebui sa va ingrijoreze si pe dumneavoastra", a afirmat secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, intr-un comunicat de presa.Acesta a adaugat ca cei 12 ambasadori ar trebui sa fie ingrijorati sau preocupati si de protocoalele secrete incheiate intre SRI si institutiile din sistemul judiciar romanesc."Cred ca ingrijorarea celor 12 ambasadori privind independenta judecatorilor si procurorilor rezulta in primul rand din publicarea Protocoalelor secrete dintre serviciile de informatii si diverse institutii cheie din sistemul judiciar, Protocoale care au aratat existenta unor mecanisme total ilegale si total in afara Constitutiei. Acele Protocoale care puneau magistratii intr-o relatie de subordonare fata de cativa sefi din serviciile secrete. Adica aceia care taiau si spanzurau in Romania", a completat Stefanescu.Social-democratul a asigurat pe ambasadori ca toate modificarile la Codul de procedura penala au fost facute pentru transpunerea directivei UE cu privire la prezumtia de nevinovatie.Deputatul "mitraliera": Ambasadorul SUA crede ca noi suntem vreo colonieLa randul sau, deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, pentru Mediafax, ca "actul legislativ nu-l poate dicta niste state sau niste ambasadori", ci il face poporul prin alesi si ca il va chema in Parlament pentru a da explicatii pe ministrul de Externe, Teodor Melescanu "Eu l ...citeste mai departe despre " PSD, dupa avertismentul ambasadelor: Ar trebui sa va ingrijoreze statul paralel. Actul legislativ nu poate sa-l dicteze niste ambasadori " pe Ziare.com