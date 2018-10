Psihologul american Andrew Solomon, despre referendum: Un pas inapoi intr-o lume care merge inainte. Romania are alte probleme reale

Am vorbit cu Andrew Solomon, autorul Demonului amiezii, anatomia unei depresii (Humanitas, pentru editia in limba romana) - care a castigat in 2001 Premiul National al Cartii, in 2002 a figurat printre finalistele pentru Premiul Pulitzer, fiind inclusa in lista publicatiei The Times a celor mai bune o suta de carti ale deceniului -, la mijlocul lunii iunie, cand Liviu Dragnea tatona inca ideea de a organiza un referendum care sa ii legitimeze regimul, folosind si confiscand asadar tema lansata de Coalitia pentru Familie, redefinirea casatoriei (transformata in "familie"), ca fiind doar acea uniune dintre un barbat si o femeie.Dar Coalitia pentru Familie este o organizatie neguvernamentala, pe cand Liviu Dragnea este cel care coordoneaza guvernarea Romaniei, totodata presedinte al Camerei Deputatilor. Ce inseamna atunci cand statul isi asuma, oficial, un scrutin care transforma tara - si asta s-a si intamplat - intr-o arena a resentimentelor, stigmatizarilor si marginalizarilor?"Un referendum ca acesta ar reprezenta un pas inapoi intr-o lume care merge inainte. Casatoria intre persoanele de acelasi sex este acum legalizata in atat de multe state, iar a adopta o lege care sa stigmatizeze persoanele homosexuale este o regresie si este crud", mi-a raspuns Andrew Solomon.Si a continuat:"Romania are probleme reale pe care sa le rezolve: saracia, lipsa educatiei, lipsa locurilor de munca, lipsa libertatilor civile. Exista in mod real un capital politic care sa fie investit in a vulnerabiliza drepturile unei minoritati stigmatizate?"L-am intrebat despre avantajul de a specula, politic, puterea urii intr-o societate. Iata raspunsul:Andrew Solomon: "Nu exista nimic unic, prin care oamenii sa fie guvernati. Sunt sute de feluri de a conduce oamenii. Puterea de a uri este unul dintre acestea, dar a exploata fricile si furiile este o strategie guvernamentala slaba.Poti sa unesti oamenii in jurul unei strategii a tapului ispasitor, d ...citeste mai departe despre " Psihologul american Andrew Solomon, despre referendum: Un pas inapoi intr-o lume care merge inainte. Romania are alte probleme reale " pe Ziare.com