Punctul de amenda nu va creste in 2020, odata cu majorarea salariului minim. Guvernul a decis inghetarea sa

Guvernul a decis inghetarea sa, pentru a nu ajunge la o valoare prea mare, a anuntat premierul Ludovic Orban."Am luat decizia sa facem si noi ceea ce au facut Guvernele anterioare. Practic, punctul de amenda a fost legat de salariul minim pe economie si in fiecare an, practic, nu s-a crescut punctul de amenda odata cu cresterea salariului minim. Vom aplica si noi aceasta solutie, sa nu crestem punctul de amenda", a spus Orban.Premierul a precizat insa ca acest sistem trebuie modificat, astfel incat punctul de amenda sa nu mai fie legat de salariul minim pe economie."Cu siguranta trebuie schimbat acest sistem. S-a dovedit clar ca aceasta relatie intre punctul de amenda si salariul minim pe economie nu este solutia care sa se poata aplica, din moment ce an de an s-a inghetat punctul de amenda, probabil trebuie calculat in alt mod", subliniat Orban.Ministerul Muncii a pus, saptamana trecuta, in dezbatere publica proiectul de hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara.Potrivit documentului, de la 1 ianuarie salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va creste la 2.230 de lei lunar, fata de 2.080 de lei cat este acum."Proiectul de act normativ supus consultarii prevede ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat la 2.230 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, fata de 2.080 lei in prezent, ceea ce reprezinta o crestere de 7,2 % fata de luna decembrie 2019.Tariful orar pentru un program complet de lucru de 167,333 ore va creste anul viitor de la 12,43 lei la 13,327 lei", arata Ministerul Muncii.Este a treia oara cand se ia o astfel de decizie. In 2017, Guvernul PSD a stabilit sa inghete punctul de amenda pentru 2018 tot la 145 de lei, iar in pentru acst an a luat aceeasi hotarare.In ultimii ani, valoarea punctului de amenda a crescut astfel: 67 de lei in anul 2011, apoi 70 de lei in anul 2012, 75 de lei in 2013, 85 de lei in anul 2014, 97,5 lei in anul 2015 si 125 de lei in anul 2016.