Puterea de cumparare a salariului mediu a ajuns la 63,7% fata de cea din Germania

Castigul salarial mediu nominal net a crescut tot cu 1,2%, pana la 3.082 lei, respectiv 648 de euro la cursul mediu al lunii octombrie, in care au fost incasati banii cuveniti pe luna anterioara.Ajustat cu nivelul preturilor (53% din nivelul mediu european, potrivit Eurostat) puterea de cumparare in euro a salariului mediu s-a majorat la 1.223 de euro (echivalent, la preturile medii din UE).Pentru referinta, mentionam ca, potrivit institutului german de statistica, salariul mediu din Germania a fost anul trecut de 1.997 euro la un nivel al preturilor de 104% din media UE. Daca se face raportarea, rezulta ca puterea de cumparare locala a salariului mediu net din Romania a fost de 63,7% din cea existenta in Germania.Daca se face trimitere la perioada anterioara economiei de piata, salariul real de referinta (puterea de cumparare exprimata ca indice raportat la cea din octombrie 1990, ultima de dinaintea liberalizarii preturilor) s-a majorat cu 2,4 puncte procentuale comparativ cu luna anterioara, pana la 212,8%.In pofida revenirii ratei inflatiei masurata la consumator sub nivelul de patru procente, puterea de cumparare a salariului fata de aceeasi luna a anului anterior a revenit putin peste pragul de 10%, unde a stationat in perioada aprlie - iulie.Din pacate, evolutia castigurilor s-a decuplat total de cea a productivitatii muncii. Aflata in scadere pronuntata din 2017 incoace, pe minus in ultimele trei luni pentru care avem datele, si ajunsa la valoarea minima de -6,1% in luna august 2019.