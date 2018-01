"Pana la 16 ianuarie, au fost stranse 1.001.459 de semnaturi pentru sustinerea din cei care sustin intentia lui Vladimir Putin de a participa la alegeri", a precizat echipa de campanie a liderului de la Kremlin, adaugand ca actiunea de strangere a semnaturilor va continua.Inainte sa se lanseze in cursa pentru al patrulea mandat de presedinte al Rusiei, Vladimir Putin a anuntat o marire anticipata a salariului minim. La inceputul acestui an, acesta era de doar 9.489 ruble (139 de euro). Din mai, salariul minim ar urma sa fie majorat la 1.163 de ruble (163 de euro). Cresterea fusese initial programata de Kremlin pentru inceputul anului viitor.Ultimele sondaje de opinie arata ca Putin ar urma sa fie votat de 74% dintre cetatenii rusi cu drept de vot, in timp ce doar 7,2 % ar vota pentru pentru Pavel Grudinin, candidatul Partidului Comunist.Potrivit Comisiei Electorale Centrale din Rusia, un candidat independent are nevoie de 300.000 de semnaturi pentru a fi inregistrat in cursa electorala.Citeste si:Ample exercitii militare cu rachete intercontinentale inainte de alegerile prezidentiale din RusiaPutin majoreaza salariul minim inainte sa candideze la un nou mandat de presedinte al RusieiPutin, fara contracandidat la alegeri. Comisia electorala din Rusia a respins candidatura lui Alexei NavalniiPutin a anuntat, in sfarsit, ca va candida pentru un nou mandat. Ar ramane presedinte pana in 2024 ...citeste mai departe despre " Putin a strans peste un million de semnaturi pentru depunerea candidaturii la prezidentiale " pe Ziare.com