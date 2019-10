RADET ii anunta pe bucuresteni cand vor avea caldura in calorifere

"Astfel, agentul termic pentru incalzire se va furniza dupa trei zile consecutive, cand temperatura medie zilnica intre orele 20 - 06 va fi de +10 grade Celsius sau mai mici", se arata intr-un comunicat al RADET dat publicitatii duminica.Limitele sunt prevazute de art. 117 din H.G. nr. 425/20.07.1994, modificat prin H.G. nr. 337/ 16. 05. 2018."Este important de retinut ca RADET Bucuresti poate furniza caldura la cerere spitalelor, scolilor, gradinitelor, caminelor de batrani, precum si tuturor celorlalte institutii publice care solicita acest lucru", se mai arata in comunicatul citat.RADET reaminteste ca a inceput inca din data de 23 septembrie 2019 incarcarea cu apa a instalatiilor de alimentare cu energie termica pentru noul sezon de incalzire 2019 - 2020 si subliniaza ca "este pregatita din punct de vedere tehnic pentru inceperea furnizarii agentului termic pentru incalzire".