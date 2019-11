Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, a confirmat pentru Ziare.com ca Regia va intra in faliment. Acesta a spus, insa, ca bucurestenii vor primi, in continuare, apa calda si caldura."Este doar o chestiune de natura juridica. Pe bucuresteni nu ii va influenta, in mod direct, in niciun fel, pentru ca ei vor primi in continuare apa calda si caldura.Se va organiza cu singuranta o sedinta de Consiliul General in cadrul caruia sa se faca delegarea de serviciu (de furnizare a serviciilor de termoficare de la falimentara RADET la Compania Municipala Termoenergetica, infiintata de Primaria Capitalei - n.red.).Deja este o sedinta programata pentru joi (14 noiembrie - n.red.) dar e posibil sa se organizeze una chiar mai devreme.Exista o lege care prevede cum sa se utilitatilor publice (51/2006 - n.red.) si in baza careia urmeaza sa se faca delegarea catre Compania Termoenergetica", a precizat Alexandru Burghiu.Claudiu Cretu, administratorul special al ELCEN (producatorului de enegie termica din Bucuresti - n.red.) a declarat pentru Ziare.com ca se vor lua astazi, pe 11 noiembrie, masurile necesare pentru a continua furnizarea de energie termica in Capitala."La momentul acesta, luam astazi toate masurile ca populatia sa nu fie influentata, iar populatia sa nu sufere. Chiar acum mergem la o sedinta de analiza si vor stabili care sunt aceste solutii", a precizat Claudiu Cretu.- stire in curs de actualizare - ...citeste mai departe despre " RADET intra in faliment. Raman bucurestenii in frig, la iarna? " pe Ziare.com