RADET si ELCEN se cearta si in al 12-lea ceas, cand sistemul de incalzire e pe butuci si risca sa pocneasca

Din cauza ca autoritatile nu l-au intretinut, de-a lungul anilor, sistemul de termoficare din Capitala - a carui constructie a inceput prin anii '60 - a ajuns la un pas de colaps. Nu mai e iarna in care sa nu se inregistreze peste 3.500 de avarii (adica tevi sparte din cauza carora mii de bucuresteni raman sa tremure de frig, in propriile case).Dar si mai rau este ca - fara reparatii urgente ale conductelor - sistemul se va degrada si mai mult, riscand sa nu mai poata asigura incalzirea pentru cei 1,2 milioane de bucuresteni care depind de el.In acest conditii, ne-am fi asteptat ca autoritatile sa gaseasca o solutie de rezolvare a problemei. Din pacate, in loc sa o faca, acestea s-au antrenat intr-o lupta surda, de pe urma careia bucurestenii de rand n-au decat de pierdut.Cum a ajuns termoficarea Capitalei in pragul colapsuluiSistemul de termoficare din Capitala este administrat de doi mari agenti economici: ELCEN (care este detinut de Ministerul Energiei si care produce agentul termic, in CET -uri) si RADET (care distribuie agentul termic si il vinde populatiei si celorlalti consumatori din oras).PMB plateste de la bugetul local, sub forma de subventii acordate RADET, circa 65% din pretul energiei termice necesare pentru incalzirea Capitalei. In teorie, aceasta ar trebui sa fie o garantie ca - indiferent cat de saraci sau de rau-platnici ar fi bucurestenii - costurile incalzirii Capitalei vor fi in permanenta acoperite (de vreme ce grosul cheltuielilor e acoperit direct de la bugetul local).In realitate, insa, lucrurile n-au stat deloc asa.Motivul: in loc sa plateasca subventia catre RADET, multi dintre fostii primari ai Capitalei au preferat sa foloseasca banii in alte scopuri. Asa ca RADET - care oricum avea deja pierderi din cauza tevilor vechi de zeci de ani si a tehnologiei putin performante - a acumulat datorii impovaratoare, de miliarde de lei, catre ELCEN.La randul sau, ELCEN a anuntat ca, pentru a produce agent termic, are nevoie de gaz, pe care nu-l mai poate cumpara daca RADET nu plateste. In plus, a mai transmis ELCEN, daca nu incaseaza bani si nu se modernizeaza, UE ii va interzice sa mai functioneze, incepand din 2023. Si va vedea atunci bucuresteanul ce inseamna sa n-ai caldura iarna!In 2016, RADET si ELCEN au intrat in insolventa, in zile conse