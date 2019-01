Potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare, RADET vrea sa ajusteze preturile de alimentare cu energie termica astfel:"Se aproba tarifele locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termica prin sistemul centralizat de incalzire a Municipiului Bucuresti, dupa cum urmeaza:a) tariful pentru transportul si distributia energiei termice furnizate prin puncte termice urbane, la un nivel de 167,87 lei/Gcal (fara TVA).b) tariful pentru transportul energiei termice pentru consumatorii alimentati din circuitul primar, la un nivel de 100,58 lei/Gcal (fara TVA).Se aproba preturile locale de facturare ale energiei termice furnizata consumatorilor non-casnici (agenti economici) practicate de RADET Bucuresti la un nivel de 416,37/Gcal (fara TVA) - pentru consumatorii alimentati din PT urbane si centrale termice de cvartal si 338,24 lei/Gcal (fara TVA) - pentru consumatorii alimentati din PT proprii", se arata in proiectul supus dezbaterii in sedinta CGMB de pe 31 ianuarie.Potrivit expunerii de motive a proiectului, majorarea tarifelor s-ar justifica prin cresterea preturilor energiei termice de catre furnizori.De asemenea, potrivit raportului de specialitate a proiectului, cresterea tarifului pentru distributie prin puncte termice urbane ar urma sa fie de 3,58% fata de pretul actual.Citeste si:Nicusor Dan da in judecata RADET: Este o bataie de joc la adresa bucurestenilorBucurestenii ingheata in apartamente. Seful RADET: V-as minti daca as spune ca nu vor mai fi avarii. Un astfel de fenomen nu poate fi prevazutConductele Bucurestiului cedeaza in lant. RADET n-a rezolvat problema pentru sute de blocuri, ca alte 60 au ramas fara apa calda si calduraNoi avarii la RADET: 188 de blocuri din sectorul 3 au ramas fara caldura si apa calda ...citeste mai departe despre " RADET vrea sa majoreze tarifele pentru distributia energiei " pe Ziare.com