RADET vrea sa repare 26 de kilometri de teava, dar se teme ca nu va avea cu cine lucra

Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, a explicat pentru Ziare.com ce reparatii vrea sa scoata la licitatie, dar si cat ar trebui sa dureze si sa coste acestea."Asa cum am mai spus deja, prioritatea noastra este, in acest moment, modernizarea retelei primare de distributie a agentului termic (alcatuita din 954 de kilometri de conducta - n.red.) . Motivul: avariile pe reteaua primara cauzeaza cele mai mari probleme, lasand un numar mare de bucuresteni fara caldura si apa calda.Noi am lucrat de mai mult timp la documentatie pentru o serie de reparatii. Dar pana acum nu aveam si bani sa le facem. Astazi, in prima zi in care a intrat in vigoare tariful majorat (al gigacaloriei, asa cum a fost el aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti -n.red.), avem si sursa de finantare. Asa ca am trimis catre ANAP spre avizare si, ulterior, publicare in Sicap documentatia pentru scoaterea la licitatie a unor lucrari impartite in 53 de loturi.Ce facem, de fapt? Cautam privati care sa inlocuiasca sectoare de conducta magistrala puternic corodata din dreptul trapelor de acces si canalelor. Per total, vorbim despre schimbarea a 26 de kilometri de conducta, impartita in sectoare de 200-700 de metri.Atentie, nu vorbim despre investitii aici, ci doar despre reparatii. Cand facem investitii, inlocuim sectoare lungi de teava cruda (neizolata -n.red.) cu o teava care are izolatie pentru diminuarea pierderii de caldura", a explicat Alexandru Bughiu pentru Ziare.com.Administratorul special al RADET spera sa gaseasca privati care sa execute reparatiile, astfel incat acestea sa se termine cat mai repede."Marea mea temere este ca nu se vor inscrie societati la licitatie. Motivul: de 7 ani RADET n-a mai lucrat cu terti. Asa ca, in mare parte, societatile care executau astfel de lucrari pentru Regie s-au reprofilat, intre timp.Tocmai de accea, am decis sa incheiem un contract cadru pe 2 ani. Nu vrem ca reparatiile sa dureze atat. Dar - in cazul in care societatile vor avea nevoie de timp pentru a-si gasi sudori care sa poata lucra - am vrut sa le oferim timp", a declarat Alexadru Burchiu.RADET estimeaza ca inlocuirea celor 26 de kilometri de conducta va costa circa 79