Raed Arafat acuza un atentat la sanatatea publica: Conceptia este una diabolica

Arafat a postat pe Facebook o fotografie cu un astfel de panou publicitar, pe care se pot citi mesajele "Vaccinurile nu sunt sigure! Citeste prospectele! Informeaza-te! Cunoaste riscurile!"."Acest panou publicitar a aparut la Brasov acum doua zile. Panouri similare au aparut la Iasi si Cluj. Inteleg ca este o campanie de 'informare', sau mai bine zis de DEZINFORMARE, asupra faptului ca vaccinurile nu sunt sigure. Oare lipsa vaccinarii este mai sigura? Celor care incearca prin orice metoda sa transmita omului de rand ca vaccinurile nu sunt sigure le spun ca lipsa vaccinarii poate ucide chiar, sau cel putin sa lase copilul cu invaliditate pe viata. Uitati-va la ce s-a intamplat cu copiii afectati de rujeola. Lipsa vaccinarii a fost unul din cauzele principale a formei grave a bolii la copiii nevaccinati si a decesului unora dintre ei", afirma secretarul de stat.El spune ca o astfel de campanie are nevoie de finantare, iar "conceptia este una diabolica"."Se vrea sa se spuna ca oamenii au dreptul la informare si la libera alegere, un aspect cu care sunt total de acord, se vrea sa ne convinga ca afisul transmite un mesaj echilibrat prin care se cere populatiei sa citeasca prospectul si sa intre pe un site de informare...sau mai bine zis, cel putin din punctul meu de vedere, ca medic, de dezinformare. Insa primul mesaj care ramane in mentalul celui care citeste este cel din primul punct si care afirma ca vaccinurile nu sunt sigure, o afirmatie care nu are nici un fundament stiintific si care alcatuieste mesajul principal al campaniei", afirma secretarul de stat.Arafat mai spune ca acest mesaj - direct, fals si periculos - vine sa submineze toate eforturile din ultimele luni prin care se incearca cresterea numarului copiilor vaccinati in Romania si prevenirea tragediilor precum cele cauzate de rujeola din ultima perioada, fiind vorba despre o campanie de dezinformare care contrazice toate probele stiintifice si toate doveziile cumulate pe parcursul a zeci de ani si care arata ca vaccinarea a dus la scade