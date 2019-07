Raed Arafat anunta primele masuri care vor fi luate pentru imbunatatirea localizarii apelurilor la 112

Arafat a fost numit de premierul Dancila seful acestui comitet, la scurt timp dupa ce a fost facuta publica tragedia de la Caracal, unde au trecut 19 ore de la momentul in care Alexandra a sunat si a cerut ajutor la 112 si interventia politiei.Scopul acestui comitet este sa analizeze situatia actuala si sa faca propuneri de imbunatatire a sistemului de preluare a apelurilor la 112 si mai ales de implementare a unui sistem modern de localizare."Azi am avut o intalnire si avem 15 zile sa emitem un raport cu masuri pe termen scurt, mediu si lung, care trebuie sa includa situatia actuala, demersurile executate pana acum pentru modernizarea sistemului de localizare si masurile pe care le propunem", a declarat Arafat.El a detaliat si ce s-a stabilit sa se faca pe termen scurt, dar si ce s-a discutat pentru masurile ce urmeaza a fi luate in perspectiva."Pe termen scurt, exista deja o aplicatie a STS, care trebuie promovata, in prima faza, promovata la maxim, pentru ca populatia sa o descarce si sa o foloseasca cat mai mult. Aceasta este o solutie temporara.STS a lansat aplicatia APEL 112, care transmite coordonatele GPS la initierea apelului de urgentaTot pe termen scurt, am discutat despre modificarea legislatiei in vederea implementarii sistemului de localizare AML - vom pregati textele de lege, care sa poata fi aprobate chiar printr-o ordonanta de urgenta. Aici s-a ridicat problema consimtamantului localizarii persoanei care apeleaza 112 - atat din perspectiva statului, dar si al companiilor de telefonie - avand in vedere regulile GDPR. S-a discutat posibilitatea ca sa fie automat dat consimtamantul cand suni la 112. De asemenea, s-a discutat despre natura apelului 112 (acum e mai mult apel voce, nu date) si sa scrie ca este apel voce, dar si date si sa fie pus la dispozitie in mod gratuit, dar si despre cartelele neidentificabile, care ingreuneaza identificarea telefonului si a persoanei care apeleaza - a fost discutat, o sa vedem care va fi abordarea pe care o vom propune".Raed Arafat a mai anuntat si ca se va incerca deblocarea contractului cu fonduri europene de modernizare a sistemului 112. Secretarul de stat a spus ca acest co ...citeste mai departe despre " Raed Arafat anunta primele masuri care vor fi luate pentru imbunatatirea localizarii apelurilor la 112 " pe Ziare.com