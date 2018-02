Raed Arafat vrea sa nu mai fie importate telefoane mobile fara sistemul Ro-Alert activat

Arafat a spus ca in perioada urmatoare va fi largita aria sistemului, astfel incat acesta sa fie conectat si cu mass-media si alte mijloace, precum aplicatia DSU."Este o discutie cu cei care importa terminalele telefonice, ca sa ne asiguram ca de la un anumit moment toate terminalele care se importa in Romania sa aiba in ele sistemul activat. La acest moment exista un procent care este activat si exista un procent mai mare care este neactivat.Acolo vom lucra pe activarea prin anumite coduri si aici o sa colaboreze STS cu cei de la telefonie mobila, iar de la un moment, printr-un act normativ, speram sa ajungem ca ANCOM sa scoata decizia prin care nu se mai importa telefoane in Romania decat cu sistemul activat, gata sa primeasca mesajele", a declarat luni Raed Arafat, la finalul prezentarii raportului de bilant al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta pe 2017.Arafat a adaugat ca urmeaza sa fie largita aria sistemului, iar mesajele de avertizare sa fie preluate inclusiv de mass-media si de aplicatia DSU."In perioada urmatoare va fi largita sfera sistemului si aici cel mai probabil ne vom indrepta spre fondurile europene. Pe langa mesajele care vin direct pe telefoane, gandirea noastra este sa interconectam sistemul si cu mass-media si cu alte mijloace si cu aplicatia DSU, ca un mesaj care pleaca pe telefon sa plece si pe alte surse de informare a populatiei.De aici doamna ministru (Carmen Dan, ministrul de Interne - n.red.) a zis ca implementarea reala dureaza si va mai dura inca vreo doi-trei ani, cat a luat in alte tari, dar sistemul urmeaza sa fie functional incepand cu anul acesta", a mai spus Arafat.Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a inceput testarile pentru implementarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta "RO-ALERT" la sfarsitul anului trecut.In zonele unde s-au facut verificari pe terminalele conectate la retelele operatorilor de telefonie mobila au aparut notificari cu mesajul "Acesta este un mesaj pentru testarea sistemului RO-ALERT".Acest sistem va permite informarea rapida a cetatenilor aflati in zonele cu risc major de dezastre.Citeste si Arafa ...citeste mai departe despre " Raed Arafat vrea sa nu mai fie importate telefoane mobile fara sistemul Ro-Alert activat " pe Ziare.com