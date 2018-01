"De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare sa se intoarca tinerii, sa vina in Romania sa lucreze. (...) Este un lucru pe care eu vreau sa il spun acum: nu este posibil ca, pentru a ocupa un post in medicina - si aici nu critic pe nimeni, este o chestie veche, dar care trebuie odata schimbata -, de la momentul in care scoti un post pana la momentul in care este ocupat sa dureze luni de zile, ca asta este procedura.Afara, dai telefon si obtii postul intr-o saptamana, printr-un interviu, dar in Romania, ca sa obtii un post - ca esti medic roman din Romania sau medic roman care se intoarce - ai o procedura prin care trebuie sa dai din nou examenul de specialitate ca sa intri pe postul respectiv. Asta vor trebui schimbate, ca sa usuram lucrurile pentru oameni", a afirmat Arafat, la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.El a spus ca mult mai usor se ocupa un post in sistemul medical in alte tari decat se intampla in Romania."Daca vrea cineva sa mearga sa ocupe un post, inca o data repet, mult mai usor il ocupa afara decat in Romania si sper ca la un moment dat acest lucru sa il schimbam si sa facem lucrurile mai usor", a declarat secretarul de stat.... citeste mai departe despre " Raed Arafat cere simplificarea procedurii de angajare a medicilor: Mai usor te angajezi in afara decat in Romania " pe Ziare.com