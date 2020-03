"Probabil ca peste o saptamana o sa fie multe sute de persoane infectate", a sustinut Rafila."Probabil ca peste cinci, sase zile o sa vedem o crestere foarte serioasa a numarului de cazuri. Sarim de suta maine, probabil ca peste o saptamana o sa fie multe sute de persoane infectate", a spus el vineri seara, la Antena 3.El a precizat ca nu trebuie ca oamenii sa intre in panica, dar ca fiecare dintre cetateni trebuie sa raspunda "cu calm", sa inteleaga ca, in cazul copiilor, formele sunt usoare, ca trebuie protejati batranii, trebuie evitate aglomeratiile."Probabil in perioada urmatoare vom adopta un alt model de abordare a acestei boli, daca pana acum ne-am opus intrarii de persoane (..) trebuie sa trecem la faza a doua in care toate cazurile usoare se vor trata la fel cum se trateaza cazurile de gripa, iar cazurile complicate in spitale", a spus Rafila.La randul sau, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta Raed Arafat a declarat ca vineri, la ora 16, in Romania erau raportate 81 de cazuri pozitive, 2.298 de persoane fiind in carantina si 13.723 in autoizolare.Acesta a precizat ca au aparut doua situatii de "raspandire majora" de catre doua personae, fiind vorba despre tanara de 26 de ani din Hunedoara care nu a respectat recomandarile si de fostul ofiter MAI internat la Spitalul "Dimitrie Gerota".Au aparut cazuri de infectie si printre cei care au venit din afara Romaniei, a precizat Arafat."Inca nu suntem in faza in care sa avem raspandire exponentiala, dar nimeni nu poate spune ca aceasta faza nu se va ajunge la ea, cum s-a ajuns in alte tari", a mai spus el. ...citeste mai departe despre " Rafila: In urmatoarele zile, Romania va avea sute de persoane infectate cu coronavirus " pe Ziare.com