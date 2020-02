Rafila: Noul coronavirus nu se transmite prin atingere. Nu exista purtatori ai virusului

"Nu exista niciun fel de tratament specific, daca apar simptome se trateaza simptomatic, adica febra, cefalee, lucruri de genul acesta se trateaza simptomatic. Cazurile simple, usoare sau formele medii se trateaza in acest mod. Daca apar cazuri complicate, atunci sigur ca se instituie masuri de terapie intensiva, dar nu este cazul unor astfel de masuri", a explicat Alexandru Rafila.El a aratat ca boala se transmite prin intermediul secretiilor respiratorii."Contactul direct inseamna un contact apropiat cu o persoana care este infectata. Boala nu se transmite prin atingere, se transmite prin intermediul secretiilor respiratorii, ceea ce poti prin atingere - contactul cu o suprafata care a fost contaminata cu secretii provenind de la persoana respectiva cu putin timp in urma prin intermediul mainilor.Avem o obisnuinta sa punem mana pe fata, sa punem mana la gura si atunci sa ne infectam. (...) Nu exista purtatori ai virusului, exista persoane infectate si persoane neinfectate. In cele 14 zile de monitorizare vom afla raspunsul daca intr-adevar exista...", a sustinut reprezentantul Societatii Romane de Microbiologie.In ceea ce priveste starea pacientului care a fost confirmat cu noul tip de coronavirus el a precizat: "Din cate stiu, starea (pacientului -n.red.) este chiar buna. A venit asimptomatic, cu o stare de sanatate buna".El a afirmat ca au fost testate 55 de probe."Nu cred ca mai trebuie aduse in acest moment probe din judetul Gorj. Probele vin in permanenta in fiecare zi, conform unui protocol. Toate persoanele care vin dintr-o zona afectata sau care au fost in zone afectate sunt testate la Institutul National de Boli Infectioase 'Matei Bals', dar si la centrele regionale.Deja si centrele regionale incep sa testeze. Nu putem sa dam o cifra exacta cate vin. Au fost testate in total 55 de probe. Ati vazut ca este o proba pozitiva, este o activitate continua. (...) Nu avem pana in momentul de fata o alta proba pozitiva", a spus medicul.Intrebat in legatura cu informatia potrivit careia studentii de la Medicina nu ar vrea sa vina la Institutul "Matei Bals", Rafila a raspuns: "Studentii la Medicina, din cate stiu eu, fac medicina ca sa lucreze cu pacienti, sa trateze pacienti ...citeste mai departe despre " Rafila: Noul coronavirus nu se transmite prin atingere. Nu exista purtatori ai virusului " pe Ziare.com