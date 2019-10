Raluca Pruna, despre Raportul MCV: Cel mai prost de la instaurarea mecanismului. Dupa 12 ani de monitorizare suntem nicaieri

"Dupa 12 ani de monitorizare suntem nicaieri. Suntem nepredictibili ca tara, iar la nivel politic, fara exceptie, suntem in denial. De pe pozitii diferite, dar cu acelasi rezultat", a scris, marti seara, pe Facebook , Raluca Pruna.Aceasta afirma ca "pentru PSD/ALDE si like minded plimbati prin varii epifanii politice desprinse din acelasi trunchi, reformarea justitiei a fost intotdeauna un moft"."O pastila amara, pe care au scuipat-o imediat ce Dragnea a dat liber la scuipat. Parte din ei au tarat sistemul judiciar in cele mai mizerabile situatii, au promovat cele mai nereformiste forte din magistratura la carma ei si si-au agatat justitia la butoniera pentru promovarea propriilor interese in justitia penala. Nu toti acesti politicieni s-au lovit de bratul lung al legii, unii sunt inca in Parlament infasurati in mantia imunitatii penale", a mai scris Pruna.Vezi aici mai multe detalii din raport: Comisia Europeana vrea ridicarea MCV pentru Bulgaria. Romania e aspru criticata pentru masurile luate de PSD (Document)Aceasta afirma ca pentru alti politicieni "nu e clar deloc ca justitia a redevenit o problema uriasa dupa noaptea de ianuarie din 2017 si cred ca problema se rezolva prin tacere"."Sau cand lucrurile sunt prea evidente, promoveaza mediatic masuri punctuale menite sa mai linisteasca publicul care sta in strada din 2017, magistrati care scriu la Comisia de la Venetia/GRECO/Comisia Europeana, parteneri europeni si strategici. In sfarsit, alti politicieni, reformisti cica, care neintelegand miza jocului de a avea un sistem de justitie independent pentru fiecare cetatean al patriei, minimizeaza mecanismul de cooperare si monitorizare.Unii au facut ultima campanie cerand extinderea MCV la nivelul tuturor statelor membre. Altii au programe in care justitia e marele absent, e elefantul din camera pe care se fac ca nu il vad si pun la schimb pe masa teme foarte legitime: educatie, sanatate, reforma administratiei, infrastructura. Foarte legitim - numai ca toate acestea sunt de nerealizat daca avem o justitie captiva", a mai scris Pruna.Acesta explica si ce solutuii vede."Am propus de mult un pact pentru independenta justitiei intre fortele politice responsabile, prin care sa se oblige sa corecteze tot ce a ...citeste mai departe despre " Raluca Pruna, despre Raportul MCV: Cel mai prost de la instaurarea mecanismului. Dupa 12 ani de monitorizare suntem nicaieri " pe Ziare.com