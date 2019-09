S-au facut reparatii infime la sistemul de termoficare din Bucuresti. Ce zone au ramas cu risc si explicatiile autoritatilor

De ce se face atat de putin, in comparatie cu cat ar trebui, pentru a le garanta bucurestenilor ca nu vor mai ramane in frig, la iarna? Iata ce spun Compania Municipala Energetica si RADET, care se ocupa cu reparatia si modernizarea uriasului sistem de termoficare al Bucurestiului.Din cauza ca administratia locala nu l-a intretinut, de-a lungul anilor, sistemul de termoficare din Capitala - a carui constructie a inceput prin anii '60 - a ajuns la un pas de colaps. Nu mai e iarna in care sa nu se inregistreze peste 3.500 de avarii (adica tevi sparte din cauza carora mii de bucuresteni raman sa tremure de frig, in propriile case).Ziare.com va povesteste astazi, pe larg, cum functioneaza acest sistem mamut, de ce pocneste el pe toate partile, dar si ce au facut in 2019 cei care trebuie sa-l repare.Cum functioneaza termoficarea in Capitala si de ce pocnesc conducteleSistemul de termoficare al Capitalei - cel mai mare din Romania - are mai multe componente.Primele sunt CET -urile administrate de ELCEN. Acestea produc apa fierbinte pe care o livreaza pe magistrala tur (conducta groasa, cu diametru de pana la 1,2 metri) catre circa 1.000 de puncte termice amplasate in toata Capitala.Ati crede ca aceasta apa oparita ajunge in calorifere si la robinete? Ei bine, nu! De la punctele termice, apa respectiva se intoarce, pe magistrala de retur (conducta la fel de groasa ca si magistrala tur), direct la centrala care a livrat-o.Ce rost are deci tot acest circuit? E foarte simplu. Apa fiarta de la CET este transportata pana la punctul termic doar ca sa treaca printr-un dispozitiv numit schimbator de caldura. In interiorul acestuia, apa de la CET o incalzeste pe cea care pleaca pe conducte mai subtiri - numite retea secundara de distributie - catre calorifere si robinete.Pana nu demult, tevile care se spargeau des erau cele subtiri, care compun reteaua secundara de distributie a agentului termic din Capitala. Si respectivele avarii creau probleme, in sensul ca lasau fara caldura sute de bucuresteni. Dar ele puteau fi reparate, de regula, in cateva ore.In anii din urma, insa, au inceput sa crape conductele magistrale, dintre care unele au chiar si 60 de ani vechime! Iar o avarie la o magistrala poate lasa fara caldura nu cateva sute sute, ci chiar mii de bucuresteni. In urma unei evaluari a sistemului, ...citeste mai departe despre " S-au facut reparatii infime la sistemul de termoficare din Bucuresti. Ce zone au ramas cu risc si explicatiile autoritatilor " pe Ziare.com