Ramas fara manager de 14 luni, Spitalul Colentina anuleaza concursul pentru acest post dintr-un motiv neclar

Motivul invocat pentru anularea concursului este demisia Elenei Daniela Georgescu, presedintele Consiliului de Administratie. Desi a fost ales un nou presedinte la CA (in persoana lui Bogdan Alexandru Botezatu), totusi s-a luat decizia anularii concursului."Fiind supusa la vot propunerea de anulare a concursului pentru ocuparea functiei de manager al Spitalului Clinic Colentina, Consiliul de Administratie a dispus anularea concursului in cauza", a transmis sec conducerea spitalului, fara alte explicatii.Ana Ciceala, consilier general la Primaria Capitalei, critica decizia, acuzand lipsa de transparenta."O demisie si un mare semn de intrebare la Colentina. Spuneam saptamana trecuta ca la Spitalul Colentina se face un concurs pe furis, fara anuntarea rezultatelor si fara publicarea proiectelor de management. Fara nicio explicatie si fara niciun detaliu cu privire la concurs, cei de la Colentina au decis anularea intregii proceduri.Pretextul invocat a fost demisia doamnei Elena Daniela Georgescu, presedintele Consiliului de Administratie si, implicit, presedinte al comisiei de concurs", a scris pe Facebook Ana Ciceala.Consilierul mentioneaza ca cetatenii ar fi trebuit sa fie informati despre ceea ce s-a intamplat in cadrul concursului pana in momentul anularii."Publicul ar fi trebuit sa afle rezultatele etapelor premergatoare, sa stie cine sunt cei care au candidat, ce rezultate au obtinut si care este situatia la zi. In mod normal, un concurs nu ar fi trebuit intrerupt din cauza unei demisii din functie. Asta daca nu cumva demisia doamnei Georgescu nu ascunde alte detalii cu mult mai grave legate tocmai de acest concurs.Sa nu uitam totusi ca spitalul Colentina este cel mai important si cel mai complicat din cele administrate prin ASSMB", a punctat ea.Cum a ramas Spitalul Colentina fara managerAmintim ca medicul Bogdan Andreescu a fost demis de primarul Gabriela Firea in ianuarie 2017, dupa ce pacientii au stat o noapte in frig, din cauza unei avarii de la RADET. In locul sau a fost numita interimar Silvi Ifrim.In septembrie 2017, Silvi Ifrim a plecat si ea in urma unui scandal legat de demisia a doi neurochirurgi care au invocat faptul ca, odata cu schimbarea managementului unitatii medicale, activitatea la Neurochirurgie a devenit un act de uzura extraordinara, iar sectia e prac