Rapoartele ANAF nu mai pot fi folosite ca mijloace de proba in anchetele penale, potrivit unei decizii CCR

Asa s-ar traduce o decizie a Curtii Constitutionale care a stabilit, marti, ca sintagma "care constituie mijloace de proba" din doua acte normative care stabilesc modul in care inspectorii Fiscului colaboreaza cu politistii sau procurorii este neconstitutionala. Inspectorii Fiscului pot face in continuare constatari in astfel de cazuri."Admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca sintagma care constituie mijloace de proba din cuprinsul art. 233^1 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 cu referire la alin. (2) si (3) din acelasi articol este neconstitutionala.Admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca sintagma care constituie mijloace de proba din cuprinsul art.350 alin. (3) din Legea nr.207/2015 cu referire la alin. (1) din acelasi articol este neconstitutionala", este o parte din minuta CCR.Cazul "Butoane"Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata in dosarul clanului "Butoane", in care fostul senator PNL Cezar Magureanu, zis "Butoane", a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru sprijinirea unui grup infractional organizat.In acelasi dosar, ginerele fostului senator Cezar Magureanu, Sorin Adrian Gazdac, a primit o pedeapsa de 16 ani de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat pentru mai multe infractiuni economice.Citeste si: Fostul senator "Butoane" a fost condamnat sa munceasca in folosul comunitatii la biblioteca din GiurgiuCe spune legeaArticolul 350 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala stabileste modul in care organele de urmarire penala colaboreaza cu ANAF-ul.(1) La solicitarea organelor de urmarire penala, cand exista pericol de disparitie a unor mijloace de proba sau de schimbare a unei situatii de fapt si este necesara lamurirea urgenta a unor fapte sau imprejurari ale cauzei, personalul desemnat din cadrul ANAF efectueaza controale fiscale.(2) In cazuri temeinic justificate, dupa inceperea urmaririi penale, cu avizul procurorului, poate fi solicitata ANAF efectuarea de controale fiscale, conform obiectivelor stabilite.(3) Rezultatul controalelor prevazute la alin. (1) si (2) se consemneaza in procese-