Raport alarmant despre Aeroportul Otopeni: Angajari fictive, salarii de 21.000 de lei pe zi, lipsa investitii si probleme mari la piste

S-au verificat:-Realizarea investitiilor necesare dezvoltarii si modernizarii infrastucturii aeroportuare (piste, cai de rulare, platforme, drumuri de acces si de incinta) si a altor echipamente si instalatii aeroportuare;-Efectuarea operatiunilor de intretinere si reparatii ale infrastucturii aeroportuare;-Numirea persoanelor care au ocupat sau ocupa functii de conducere;-Stabilirea si acordarea de renumeratii precum si a altor avantaje membrilor consiliului de administratie si conducerii executive;-Existenta unor posibile conflicte de interese;-Desfasurarea activitatii de operare la burduf;-Atribuirea si derularea unor contracte de achizitie a unor produse, servicii si lucrari.Ce nereguli s-au gasitRemuneratia peste limitele legale a membrilor consiliului de administratie (in perioada 01.07.2013 - 31.05.2014 acestia au primit, in total, cu 212.718 lei mai mult decat prevad limitele legale).Acelasi este cazul si pentru directorul general de la acea vreme, Christian Heinzmann, care, in aceeasi perioada, a incasat cu 396.561 lei mai mult decat limita legala.Persoane angajate doar cu numele. Mai mult angajatii au primit salarii mari, desi nu s-au prezentat la locul de munca. Este cazul unei femei care, timp de 9 luni, s-a prezentat la munca doar doua zile, insa a incasat peste 43.000 de lei. O alta angajata, prezenta doar 112 minute la munca, intr-o perioada de 18 luni, a incasat 70.894 de lei.O alta angajata, prezenta efectiv la serviciu doar 50 de minute, figureaza cu un numar total de 968 de ore lucrate. In perioada ianuarie 2016 - iunie 2016, ea a primit venituri nete de 26.697 de lei, din care 2.000 de lei au fost bani pentru transportul la si de la locul de munca.Doi barbati, in cazul carora au existat zile intregi in care nu s-au prezentat deloc la serviciu, dar si zile in care au muncit mai putin de 8 ore, au incasat fiecare peste 125.000 de lei.Potrivit raportului, in cadrul Aeroportului Otopeni au existat si angajari ilegale si conflicte de interese in cazul unor angajati.De asemenea, in perioada 2013 - 2015 nu s-a facut nicio investitie in infrastructura aeroportuara, desi sume generoase de bani au fost alocate in ...citeste mai departe despre " Raport alarmant despre Aeroportul Otopeni: Angajari fictive, salarii de 21.000 de lei pe zi, lipsa investitii si probleme mari la piste " pe Ziare.com