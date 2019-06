Raport dur al Consiliului Europei despre discursurile si crimele motivate de ura din Romania

In noul sau raport privind Romania, Comisia pentru combaterea rasismului si intolerantei (ECRI) a Consiliului Europei isi exprima ingrijorarea cu privire la discursul rasist si intolerant, precum si la raspunsul necorespunzator din partea sistemului de justitie penala din Romania, fata de crimele comise din ura si fata de discriminarea impotriva rromilor si a persoanelor LGBT.In ciuda numarului mic de persoane care cauta azil politic in Romania, opinia publica in legatura cu acestia s-a schimbat de la o empatie initiala catre o ostilitate crescanda in ultimii ani, arata raportul.Un sondaj la nivel national, realizat in 2016, a dezvaluit ca aproape 90% din populatie se opune stabilirii refugiatilor in tara. Unele canale media i-au infatisat pe cei care cauta azil politic drept invadatori, recurgand la portretele stereotipe ale refugiatilor musulmani.Conform acestei tendinte, decizia guvernului roman de a aproba constructia unei moschei in Bucuresti, in 2015, a iscat de asemenea un anumit sentiment islamofob, de exemplu fostul presedinte a numit moscheea "un risc pentru siguranta nationala".ECRI saluta o serie de masuri pozitive, cum ar fi adoptarea unei legislatii penale specifice pentru prevenirea si combaterea antisemitismului si adoptarea de catre Procuratura Generala a unei strategii de sporire a eficacitatii investigatiilor penale privind acuzatiile de tratament abuziv din partea organelor de aplicare a legii.O alta evolutie pozitiva este punerea in aplicare a masurilor privind nevoile educationale ale elevilor rromi, inclusiv acordarea de burse in scolile secundare si profesionale.Au fost inregistrate progrese in lupta impotriva abandonului scolar din randul rromilor, iar segregarea scolara in scolile preuniversitare a fost interzisa in mod oficial.Persoanele cu statut de refugiati si beneficiari de protectie subsidiara au dreptul de a lucra, au acces la asistenta medicala, educatie si locuinte sociale, in mod egal cu cetatenii romani.Pe de alta parte, ECRI regreta ca discursul bazat pe ura, rasist si intolerant, atat in public, cat si pe Internet, a devenit o problema larg raspandita, in speci ...citeste mai departe despre " Raport dur al Consiliului Europei despre discursurile si crimele motivate de ura din Romania " pe Ziare.com