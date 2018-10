Astfel, rata saraciei extreme era de 5,7%, respectiv 5,7% din populatia Romaniei traia cu cel mult 1,9 dolari pe zi (7,6 lei), in 2015.In plus, decalajul de saracie era de 1,9%, in Romania, in 2015, mai arata Raportul Bianual al Bancii Mondiale privind Saracia si Prosperitatea Comuna, "Asamblarea pieselor din puzzle-ul saraciei" ("Piecing Together the Poverty Puzzle").Cum s-au facut calculeleAcest indicator arata deficitul de consum mediu al populatiei, respectiv masoara distanta medie fata de pragul saraciei, unde persoanele aflate deasupra pragului saraciei au o distanta de zero. Indicatorul reflecta atat ponderea celor saraci, cat si consumul mediu zilnic al celor saraci, dar este exprimat ca deficit mediu in randul intregii populatii.In aceste conditii, raportul dintre decalajul de saracie si rata de saracie extrema era de 33,4% la nivelul Romaniei, respectiv de 1,265 de dolari (5 lei) . Acest raport reprezinta deficitul mediu de consum al celor saraci. De exemplu, in cazul in care deficitul mediu al celor saraci este de 0,25, atunci indivizii saraci consuma in medie cu 25% mai putin decat pragul saraciei extreme conform standardelor internationale sau 1,43 dolari pe zi.In scadere la nivel globalRata saraciei extreme, la nivel global, a scazut in mod substantial, in ultimii ani, de la 36% din populatia lumii in 1990 la 10% in 2015, potrivit Raportului Bianual al Bancii Mondiale. Saracia extrema este definita ca traiul cu mai putin de 1,90 dolari/zi, pana in anul 2030.Cu toate acestea, ritmul de scadere a saraciei extreme a incetinit, dupa cum a avertizat Banca Mondiala pe 19 septembrie.In plus, acum trei ani, 26,2% din populatia lumii, reprezentand peste 1,9 miliarde de persoane, traia cu mai putin de 3,20 dolari/zi (12,8 lei), iar aproape 46% din populatia lumii traia atunci cu mai putin de 5,50 dolari/zi (22 de lei) . ...citeste mai departe despre " Raport ingrijorator al Bancii Mondiale: 1,1 milioane de romani traiesc intr-o saracie extrema " pe Ziare.com